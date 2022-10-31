В Курганской области была завершена частичная мобилизация. Такое объявление сделал военный комиссар в российском регионе Айрат Зарипов , его слова приводятся на странице правительства во «ВКонтакте» .

Военком пояснил, что в Курганской области, как и других регионах страны, с 1 ноября начнется осенний призыв. Граждане, призванные на военную службу в рамках осеннего призыва, привлекаться к специальной операции на Украине не будут, заверил он.