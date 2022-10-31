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34 минуты назад

FAZ: Швейцария запретила ФРГ передавать Украине произведённые своей компанией боеприпасы

RT на русском

Швейцария не позволяет Германии передавать Украине зенитные боеприпасы швейцарского производства, пишет Frankfurter Allgemeine. Газета отмечает, что 14 октября Киев сообщил, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы для немецкой ЗСУ Gepard.

Швейцария запретила ФРГ передавать Украине боеприпасы для Gepard
Фото: RT на русскомRT на русском

При этом бундесвер располагает определённым запасом боеприпасов для Gepard на складах и Министерство обороны ФРГ выразило готовность передать их Украине, однако сложность состоит в том, что остающиеся на складах снаряды были произведены швейцарской оружейной компанией Oerlicon-Buhrle.

«Германия обязалась не поставлять эти боеприпасы третьим странам без согласия швейцарской стороны: между тем, Швейцария запрещает экспорт швейцарского оружия на Украину ввиду своего нейтрального статуса», — приводит текст статьи ИноТВ.

Председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер ранее заявил, что оружие из Германии на Украину передаётся из армейских запасов без возможности восполнения.

Вместе с этим новый посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике объёмы помощи, которые Берлин выделяет Киеву.

Армия,Алексей Макеев,
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