Подлежащих мобилизации граждан начали выпускать из России

Россиян, которые ранее подлежали призыву в рамках частичной мобилизации, начали выпускать из страны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Издание ссылается на пример россиянина, которому в конце октября смоленский военкомат запретил выезд из России до 2222 года. 31 октября его пропустили через границу в Финляндию, где молодому человеку нужно продолжить обучение.