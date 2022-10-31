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40 минут назад

Подлежащих мобилизации граждан начали выпускать из России

Lenta.ru

Россиян, которые ранее подлежали призыву в рамках частичной мобилизации, начали выпускать из страны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подлежащих мобилизации граждан начали выпускать из России
Фото: ТАССТАСС

Издание ссылается на пример россиянина, которому в конце октября смоленский военкомат запретил выезд из России до 2222 года. 31 октября его пропустили через границу в Финляндию, где молодому человеку нужно продолжить обучение.

По их данным, потенциальных призывников удалили из базы данных, которой пользовались пограничники. Подобные списки начали действовать на границе почти сразу после объявления частичной мобилизации. Таким образом, пытавшемся выехать россиянам, состоявшим в этих списках, выдавали документ об отказе.

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