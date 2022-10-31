На Украину доставили 20 тыс. терминалов Starlink

Более 20 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, доставленных на Украину при содействии министерства цифровой трансформации, работает в стране. Об этом сообщил в опубликованном в понедельник интервью изданию Forbes Ukraine глава Минцифры Михаил Федоров.

"На сегодняшний день на Украину при содействии Минцифры попали более 20 тыс. терминалов Starlink. Часть, около 15 тыс., финансируется международными партнерами: правительством Польши, министрами цифровой трансформации ЕС, USAID (Агентство США по международному развитию). Они платили за сами терминалы и платят за услуги связи ежемесячно", - сказал он.

Кроме того, по словам Федорова, терминалы Starlink доставляются на Украину по линии Минобороны и частными компаниями.

"До нескольких тысяч должно быть по линии Минобороны по отдельным контрактам, которых мы не касались. Все остальные Starlin завозились волонтерами, частными компаниями или заказаны для личного использования", - пояснил министр.

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в конце февраля, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины и направил туда первые терминалы.