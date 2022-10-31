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33 минуты назад

В Нидерландах начались масштабные военные учения НАТО

Lenta.ruиещё 1

В Нидерландах начались масштабные военные учения, проводимые под эгидой блока НАТО. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, передает ТАСС.

В Нидерландах начались масштабные военные учения НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации ведомства, основная задача маневров заключается в подготовке к проведению воздушно-десантных операций. В них будут задействованы более тысячи военнослужащих и 37 вертолетов из Нидерландов, Германии, Польши и США.

В Минобороны предупредили, что учения Североатлантического альянса могут привести к ряду неудобств, в частности, из-за взрыва гранат и низко пролетающих вертолетов.

Армия,НАТО,
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