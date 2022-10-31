В Нидерландах начались масштабные военные учения НАТО

В Нидерландах начались масштабные военные учения, проводимые под эгидой блока НАТО. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, передает ТАСС.

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По информации ведомства, основная задача маневров заключается в подготовке к проведению воздушно-десантных операций. В них будут задействованы более тысячи военнослужащих и 37 вертолетов из Нидерландов, Германии, Польши и США.