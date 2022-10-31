Если бы Россия хотела погрузить Украину в тотальный блэкаут, она бы сделала это за пару дней. Но сейчас мы даем понять, что Киеву надо идти на переговоры, а Лондону и Вашингтону перестать вмешиваться в этот конфликт, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя сообщения об ударах ВС РФ по энергообъектам Украины.

«Изначально мы, вероятно, исходили из того, что бить будем исключительно по ТЭЦ и ТЭС. Сейчас же ставки повысились – перешли на подстанции, питающие ГЭС. Не исключаю, что в конечном счете «прилетать» будет и по открытым распределительным устройствам АЭС», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

«Это вызвано тем, что на Украине довольно быстро адаптировались к энергопотерям, снизив потребление электричества. Дело в том, что к моменту начала СВО мощности электростанций уже были избыточными для имеющегося потребления. Именно поэтому вся система неплохо себя чувствовала после первых ударов в сентябре, а потом и в начале октября», – замечает собеседник.

«Примечательно, что ГЭС не вносили особого вклада в украинскую электроэнергетику. Если исходить из общего объема выработки, они давали меньше 7% энергии. Но это маневровые мощности, а также предельно дешевая энергия. А для некоторых регионов они были крайне важны», – продолжает эксперт.

«Сейчас мы ударили по открытым распределительным устройствам (ОРУ), а не по самим станциям. Удар по ОРУ делает невозможной выдачу электроэнергии самой станцией, она просто выключается. Мы разрушили своего рода набор трансформаторов и выключателей», – объяснил Лизан.

«У России остается возможность произвести эти запчасти, разместить их на складах и в случае необходимости – все это быстро восстановить. В случае необходимости – это если объекты перейдут под наш контроль, разумеется. Практика Мариуполя показала, что заменить электроподстанцию мы в силах за пару месяцев», – напомнил он.

«Но если бы мы ударили, например, по дамбе или по машинным залам, то последствия пришлось бы устранять довольно долгое время. Речь шла бы о годах», – акцентировал экономист.

«Поэтому наши задачи в тактическом плане ясны: ввергнуть Украину в состояние аварийных отключений, нарушить логистику, подорвать экономику, перевести железную дорогу с электровозов на тепловозы и остановить машину украинской пропаганды», – перечислил эксперт.

«Но я рассматриваю это еще и как принуждение Киева к переговорам. В противном случае за день-два можно было бы вогнать страну в состояние полнейшего блэкаута и не дать даже возможности восстановиться», – продолжил Лизан.

Собеседник также уверен, что сейчас Россия отправила сигналы не только в Киев, но и в США и Великобританию.

«Это жирный намек Лондону и Вашингтону. Они могут бесконечно поставлять оружие Украине, но на деле уже ни на что повлиять они не в силах. Ну и Зеленскому это определенный сигнал тоже», – уточнил он.

«Время играет в пользу России. Это видно даже по новым территориям. Киеву же придется решать вопросы не только на фронте, но и в глубоком тылу. Это окажет серьезное влияние на моральный дух и армии, и населения. Ведь они будут думать не о том, как убить побольше русских, а как согреться в своих квартирах», – заключил Лизан.

Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, сотни населенных пунктов в семи областях Украины остались без электричества. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

При этом в Киеве без водоснабжения остались 80% жителей, половина столицы обесточена. Между тем профильное украинское издание Еlektrovesti сообщило о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.

Отметим, что Днепровская ГЭС, расположенная в городе Запорожье, это пятая ступень каскада Днепровских водохранилищ. Кременчугская ГЭС находится в городе Светловодске Кировоградской области, является третьей ступенью каскада. Днестровская ГЭС расположена на реке Днестр вблизи города Новоднестровска Черновицкой области.

Также, по предварительным данным, «прилеты» зафиксированы в районе Киевской ГЭС – это первая ступень Днепровского каскада. Вероятно, сам удар пришелся по Вышгородской подстанции.