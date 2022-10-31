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37 минут назад

В Госдуме объяснили получение повесток после окончания частичной мобилизации

Lenta.ruиещё 2

После окончания в России частичной мобилизации резервисты могут продолжать получать повестки для сверки данных. Об этом заявил депутат Госдумы, полковник запаса Виктор Селиверстов, пишет Ura.ru.

В Госдуме объяснили получение повесток после окончания мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Повестки могут приходить для сверки данных. У нас учет в военкоматах устарел, надо это все переводить в цифру, конечно. Если сверка данных, надо идти. Тут ничего такого нет», — объяснил парламентарий.

По его словам, решение об окончании мобилизации уже принято сверху, но это не гарантия ее завершения, так как в российских регионах нужно закончить все начатые мобилизационные процессы. Депутат назвал это технологическим вопросом.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Министр отчитался о призыве 300 тысяч человек и отметил, что район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи мобилизованных, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся еще 218 тысяч бойцов.

Армия,Виктор Селиверстов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Госдума,
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