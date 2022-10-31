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1 час назад

В Кремле высказались о завершении мобилизации в России

Лера Букина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о завершении мобилизации на территории РФ. Так, по его словам, об этом будет проинформировано дополнительно, передает РБК.

В Кремле высказались о завершении мобилизации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы дополнительно проинформируем [о подписании документа о завершении мобилизации]», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также высказался о планах военкоматах и дальше мобилизовать российских граждан. Так, Песков отметил, что в данной ситуации целесообразно ориентироваться на заявление Минобороны.

Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. 23 сентября начался референдум по вопросу о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование будет длиться до 27 сентября включительно.

Армия,Политика,Дмитрий Песков,
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