В Кремле высказались о завершении мобилизации в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о завершении мобилизации на территории РФ. Так, по его словам, об этом будет проинформировано дополнительно, передает РБК.

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«Мы дополнительно проинформируем [о подписании документа о завершении мобилизации]», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также высказался о планах военкоматах и дальше мобилизовать российских граждан. Так, Песков отметил, что в данной ситуации целесообразно ориентироваться на заявление Минобороны.