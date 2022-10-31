«На Купянском направлении, в районах Орлянки (Харьковская область), Николаевки и Куземовки (ЛНР) уничтожены две ротные тактические группы ВСУ, а также два формирования иностранных наемников. Потери ВСУ составили более 110 военнослужащих и боевиков. Уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля», — говорится в заявлении Минобороны.