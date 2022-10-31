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50 минут назад

ВС РФ уничтожили более 300 украинских военных за сутки

Ura.Ru

Вооруженные силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили около 300 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Купянском направлении, в районах Орлянки (Харьковская область), Николаевки и Куземовки (ЛНР) уничтожены две ротные тактические группы ВСУ, а также два формирования иностранных наемников. Потери ВСУ составили более 110 военнослужащих и боевиков. Уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля», — говорится в заявлении Минобороны.

Противник пытался вести наступления на Красно-Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР.

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«Все атаки противника отражены. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — заявили в Минобороны России.

После начала спецоперации и присоединения Россией новых регионов ВСУ начали активно готовить наступления, чтобы захватить освобожденные территории. Ранее сообщалось о возможной попытке наступления на Херсонскую область со стороны ВСУ, сообщает RT.

Армия,Видео,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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