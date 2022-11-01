Истребительная авиация в районе Апостолово Днепропетровской области сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Также уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман ДНР, Воеводовка ЛНР, Энергодар Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В воздухе сбили одну баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе города Донецк.