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25 минут назад

ВКС России сбили украинский Су-24 в Днепропетровской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Истребительная авиация в районе Апостолово Днепропетровской области сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Также уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман ДНР, Воеводовка ЛНР, Энергодар Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В воздухе сбили одну баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе города Донецк.

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Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ на трех направлениях.

Армия,Видео,СВО,Минобороны России,
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