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28 минут назад

Япония начнёт следить за гиперзвуковыми ракетами через специальные спутники

Ferra.ru

Представители Министерства обороны Японии рассказали о технологии, которую ведомство планирует взять на вооружение для отслеживания гиперзвуковых ракет.

Япония начнет следить за гиперзвуковыми ракетами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о создании новейшей группировки спутников. Их выведут на низкую околоземную орбиту в количестве 50 малых космических аппаратов. В таком случае основной их задачей стал бы сбором необходимой информации, а также обнаружение и отслеживание гиперзвуковых ракет.

Сообщается, что данный план, связанный с формированием созвездия спутников, может быть включён в обновлённый документ по мерам национальной безопасности. Тот самый, который будет действовать с 1 апреля 2023 по 31 марта 2027 годов.

Напомним, что ранее всентябре телеканал NHK рассказал о возможном привлечении Минобороны Японии итальянских специалистов к разработке военного самолёта нового поколения F-X.

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