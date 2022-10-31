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30 минут назад

Минобороны отчиталось об уничтожении немецкой установки Panzerhaubitze-2000

Lenta.ru

Российские войска уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 в Херсонской области. Об этом в понедельник, 31 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны отчиталось об уничтожении САУ Panzerhaubitze-2000
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили немецкую установку во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении.

«Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000», — говорится в сообщении министерства.

Армия,Минобороны России,
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