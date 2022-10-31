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23 минуты назад

В Молдавии заявили о падении сбитой украинскими ПВО ракеты

Алиса Селезнёва

Сбитая украинской системой противовоздушной обороны ракета упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины. Пострадавших нет, пишет со ссылкой на пресс-службу МВД Молдавии ТАСС.

В Молдавии заявили о падении сбитой украинскими ПВО ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах», - пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работают специалисты, граница с Украиной временно закрыта, пояснили в МВД Молдавии.

Сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также Одессе, Виннице и пригородах Днепра и Киева.

В офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что «из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии» на всей территории Украины.

Армия,Владимир Зеленский,
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