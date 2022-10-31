В Молдавии заявили о падении сбитой украинскими ПВО ракеты

Сбитая украинской системой противовоздушной обороны ракета упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины. Пострадавших нет, пишет со ссылкой на пресс-службу МВД Молдавии ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах», - пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работают специалисты, граница с Украиной временно закрыта, пояснили в МВД Молдавии.

Сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также Одессе, Виннице и пригородах Днепра и Киева.