В районах трех украинских ГЭС — Днепровской, Днестровской и Кременчугской произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию об ударе по подстанции около ДнепроГЭС в подконтрольном Киеву Запорожье.

«По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭС», - сообщил он.

Ранее Рогов также сообщал, что сброс воды по каскаду гидроэлектростанций на Днепре идет постоянно, вода уже поднялась на несколько метров. По его словам, киевский режим таким образом пытается затопить или разрушить фортификационные укрепления, которые находятся на берегах Днепра.

Днепровская ГЭС является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций и крупнейшей гидроэлектростанцией Украины. Кременчугская ГЭС - третья ступень Днепровского каскада - находится в городе Светловодске Кировоградской области. Днестровская ГЭС расположена на юго-западе Украины недалеко от города Новоднестровск Черновицкой области.