На Украине сообщили о взрывах в районах трех ГЭС

Взрывы произошли в районах трех гидроэлектростанций на Украине - на Днепровской, Днестровской и Кременчугской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

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Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что был произведен удар по подстанции около Днепровской ГЭС в городе Запорожье (контролируется киевскими властями), из-за чего частично было нарушено электроснабжение населенного пункта.