На Украине сообщили о взрывах в районах трех ГЭС

Взрывы произошли в районах трех гидроэлектростанций на Украине - на Днепровской, Днестровской и Кременчугской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что был произведен удар по подстанции около Днепровской ГЭС в городе Запорожье (контролируется киевскими властями), из-за чего частично было нарушено электроснабжение населенного пункта.
Удары по критической инфраструктуре на территории Украины начались утром 31 октября. О взрывах сообщалось в большинстве областей, в том числе в Киеве, где часть районов осталась без света и воды.