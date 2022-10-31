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22 минуты назад

На Украине сообщили о взрывах в районах Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС

Российская Газета

Взрывы произошли в районах трех гидроэлектростанций на Украине - на Днепровской, Днестровской и Кременчугской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

На Украине сообщили о взрывах в районах трех ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что был произведен удар по подстанции около Днепровской ГЭС в городе Запорожье (контролируется киевскими властями), из-за чего частично было нарушено электроснабжение населенного пункта.

Появилось видео пожара после удара по подстанции на ДнепроГЭС

Удары по критической инфраструктуре на территории Украины начались утром 31 октября. О взрывах сообщалось в большинстве областей, в том числе в Киеве, где часть районов осталась без света и воды.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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