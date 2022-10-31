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25 минут назад

Минобороны РФ: 1 ноября стартует осенний призыв

Газета.Ru

Начальник 4-го управления главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что с 1 ноября начинается осенний призыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Минобороны РФ: 1 ноября стартует осенний призыв
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он напомнил, что призыв бел перенесен на месяц позже из-за частичной мобилизации. По его словам, призыв не связан с военной операцией на Украине, он будет проводиться в плановом порядке.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в ноябре — декабре 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом, осенний призыв начнется 1 ноября и продлится до конца года, под него попадут 120 тысяч человек.

Тем же указом с военной службы увольняются солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы по призыву истек. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,Генштаб,
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