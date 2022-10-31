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1 час назад

В России сравнили «Бук-М3» и NASAMS

Lenta.ru

В отличие от западного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), у российской системы «Бук-М3» есть доказанная боевая эффективность. ЗРК в беседе с ТАСС сравнил редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В России сравнили «Бук-М3» и NASAMS
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если мы говорим про "Бук-М3", то, может, по некоторым характеристикам, они [с NASAMS] и совпадают, но у "Бук-М3" уже есть доказанная боевая работа. У NASAMS такой доказанной боевой работы пока нет. Поэтому сравнивать их один в один — это не совсем правильно, их нужно сравнивать в картине общевойскового боя», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что «Бук-М3» в связке с российским ЗРК малой дальности «Тор» продемонстрировал способность отражать массированные воздушные атаки.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, российская система С-350 «Витязь» превосходит NASAMS по высоте и дальности действия. Отдельно эксперт отметил высокую мобильность «С-350 Витязь» и «Бук-М3».

«Они прибывают на место назначения, отстреливаются и сразу покидают место. Это не дает возможности поразить их после осуществления поражения воздушных сред», — уточнил специалист.

В октябре гендиректор Raytheon Technologies Грег Хейес сообщил, что США передали Украине два первых ЗРК NASAMS.

Армия,Алексей Леонков,Александр Михайлов,
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