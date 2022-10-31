В России сравнили «Бук-М3» и NASAMS

«Если мы говорим про "Бук-М3", то, может, по некоторым характеристикам, они [с NASAMS] и совпадают, но у "Бук-М3" уже есть доказанная боевая работа. У NASAMS такой доказанной боевой работы пока нет. Поэтому сравнивать их один в один — это не совсем правильно, их нужно сравнивать в картине общевойскового боя», — сказал военный эксперт.