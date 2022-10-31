В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
10 минут назад

В «Ростехе» заявили о предварительных испытаниях нового ПТРК «Корнет-Д1»

Говорит Москва

По словам индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, модернизированный противотанковый ракетный комплекс готовится к государственному тестированию.

В «Ростехе» заявили об испытаниях нового ПТРК «Корнет-Д1»
Фото: ТАССТАСС

В интервью РИА Новости он отметил, что объём предварительных испытаний успешно завершён. Сейчас создаётся опытно-промышленная партия.

Боевая машина самоходного ПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками. Каждая из них имеет телетепловизионный прицел, что позволяет вести огонь сразу по двум целям. Кроме этого, «Корнет-Д1» оборудован автоматом для сопровождения цели. Для этой установки разработаны ракеты повышенной дальности, которые могут выполнять задачи на расстоянии до 10 километров.

Армия,Бекхан Оздоев,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители