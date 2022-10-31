В «Ростехе» заявили об испытаниях нового ПТРК «Корнет-Д1»

Боевая машина самоходного ПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками. Каждая из них имеет телетепловизионный прицел, что позволяет вести огонь сразу по двум целям. Кроме этого, «Корнет-Д1» оборудован автоматом для сопровождения цели. Для этой установки разработаны ракеты повышенной дальности, которые могут выполнять задачи на расстоянии до 10 километров.