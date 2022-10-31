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11 минут назад

Рогов сообщил об ударе по подстанции около Днепровской ГЭС

Парламентская газетаиещё 4

В результате удара по подстанции возле Днепровской ГЭС в Запорожье частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил об атаке на подстанцию у Днепровской ГЭС
Фото: commons.wikimedia.org / Anatoliy Volkovcommons.wikimedia.org / Anatoliy Volkov

«По предварительной информации, в Запорожье — попадание в подстанцию около ДнепроГЭСа», — написал он в своем Telegram-канале.

Между тем ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает о пожаре в районе Днепровской ГЭС.

Появилось видео пожара после удара по подстанции на ДнепроГЭС

29 октября сообщалось о взрыве на алюминиевом комбинате в Запорожье, где располагается база иностранных наемников. Ранее «Парламентская газета» писала, что более 70% территории Запорожской области освобождено российскими войсками, но Запорожье — административный центр региона по-прежнему остается под контролем Киева.

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