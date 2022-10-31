Рогов сообщил об атаке на подстанцию у Днепровской ГЭС

В результате удара по подстанции возле Днепровской ГЭС в Запорожье частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Фото: commons.wikimedia.org / Anatoliy Volkov commons.wikimedia.org / Anatoliy Volkov

«По предварительной информации, в Запорожье — попадание в подстанцию около ДнепроГЭСа», — написал он в своем Telegram-канале.

Между тем ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает о пожаре в районе Днепровской ГЭС.