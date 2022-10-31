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57 минут назад

Вертолеты Ка-52 получили повреждения после взрывов на российском аэродроме

Lenta.ruиещё 1

Два вертолета Ка-52 получили повреждения после взрывов на военном аэродроме в Псковской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Вертолеты Ка-52 получили повреждения после взрывов под Псковом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседник телеканала уточнил, что все произошло вечером 30 октября на территории вертолетной площадки в Островском районе.

Источник указал, что всего было три взрыва. По его данным, получившие повреждения вертолеты находились на российском аэродроме на ремонте.

Сотрудники правоохранительных органов начали работать на месте происшествия. Что могло привести ко взрывам на аэродроме в Псковской области, пока неизвестно.

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