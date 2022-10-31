Вертолеты Ка-52 получили повреждения после взрывов под Псковом

Два вертолета Ка-52 получили повреждения после взрывов на военном аэродроме в Псковской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Собеседник телеканала уточнил, что все произошло вечером 30 октября на территории вертолетной площадки в Островском районе.

Источник указал, что всего было три взрыва. По его данным, получившие повреждения вертолеты находились на российском аэродроме на ремонте.