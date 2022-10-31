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31 минуту назад

В СПЧ перечислили основные нарушения при мобилизации

Lenta.ru

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) перечислили основные проблемы и нарушения в отношении мобилизованных. Их назвал член СПЧ Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

В СПЧ перечислили основные нарушения при мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первой проблемой Кабанов назвал необоснованную замену военно-учетных специальностей. По его словам, это происходило в центрах подготовки мобилизованных.

«Например, ВУС "повар" перед отправкой в зону СВО меняют на "мотострелка". Основная проблема в том, что это происходит без достаточной переподготовки, без обсуждения с мобилизованными», — написал член СПЧ.

Он также указал на отсутствие своевременной реакции на жалобы военнослужащих и их родственников о неправомерной мобилизации, в частности, о призыве при наличии брони или медицинских противопоказаний.

Кабанов добавил, что до сих пор остаются вопросы касательно бытовых условий и обеспечения военных, подчеркнув, что за последние несколько дней число жалоб мобилизованных снижается.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Министр отчитался о призыве 300 тысяч человек и отметил, что район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи мобилизованных человек, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся еще 218 тысяч бойцов.

Армия,Общество,Украина,Кирилл Кабанов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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