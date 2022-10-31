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12 минут назад

ВМС элитных частей ВС Ирана задержали танкер с контрабандной нефтью

ТАСС

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали танкер с 11 тыс. тонн контрабандной нефти. Как передает в понедельник агентство Fars, инцидент произошел в Персидском заливе.

ВМС элитных частей ВС Ирана задержали танкер с нефтью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Во исполнение постановления судьи провинции Хормозган военнослужащие 1-го военно-морского округа КСИР задержали иностранный танкер с 11 тыс. тонн контрабандной нефти, - цитирует агентство представителя судебных властей провинции Моджтабу Гархамани. - Капитан и экипаж судна взяты под стражу на время проведения расследования. Решается вопрос о привлечении к ответственности юридических и физических лиц, причастных к незаконной отгрузке нефти. В соответствии со статьями 20 и 22 Закона о борьбе с контрабандой товаров и валюты виновным помимо лишения свободы грозит штраф в 10-кратном размере стоимости незаконно перевозимого товара".

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