Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке

«Почему сдали Павловку тогда и приходится брать ее теперь? Проблема организации линии обороны в селах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта. Сидя в подвале при таком подходе, боец не видит ничего вокруг — только то, что впереди», — указал Ходаковский .

Он рассказал, что противник заехал в село на обычных машинах с фланга и оказался фактически невидим. Тогда же в плен попали немало морпехов — лишь потому что «оказались заложниками организации обороны». Ходаковский напомнил и о том, что совсем рядом находится Угледар, где стоит оптика, и солдаты ВСУ располагают несомненным преимуществом по высоте. Вместе с тем комбат призвал немедленно двигаться на Угледар, поскольку в противном случае защитники Павловки рискуют опять попасть в заложники.