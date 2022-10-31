В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
24 минуты назад

США разместят в Австралии бомбардировщики с ядерным оружием

Никита Бородкин

США готовятся разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие. Как пишет РИА Новости, об этом стало известно австралийскому телеканалу ABC.

США разместят в Австралии бомбардировщики с ядерным оружием
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для этого Вашингтон планирует построить дополнительные объекты для этого на авиабазе Тиндал к югу от города Дарвин. США уже разработали подробные планы для своего «операционного центра эскадрильи» для использования во время сухого сезона центра обслуживания и стоянки шести бомбардировщиков. На расширение базы Тиндал направят до 100 млн долларов, а завершить стоянку планируют к концу 2026 года.

В Военно-воздушных силах США отметили, что размещение самолетов в Австралии — сильный сигнал «противникам» о способности Вашингтона «проецировать смертоносную авиацию». Бекки Вассер из Центра для новой американской безопасности заявила, что наличие бомбардировщиков, которые потенциально могут «атаковать материковый Китай», может быть очень важным сигналом Пекину в связи с его возможными действиями в отношении Тайваня.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители