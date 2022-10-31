США разместят в Австралии бомбардировщики с ядерным оружием

США готовятся разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие. Как пишет РИА Новости, об этом стало известно австралийскому телеканалу ABC.

Для этого Вашингтон планирует построить дополнительные объекты для этого на авиабазе Тиндал к югу от города Дарвин. США уже разработали подробные планы для своего «операционного центра эскадрильи» для использования во время сухого сезона центра обслуживания и стоянки шести бомбардировщиков. На расширение базы Тиндал направят до 100 млн долларов, а завершить стоянку планируют к концу 2026 года.