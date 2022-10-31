Спецоперация проверит новую снайперскую винтовку России

На полях сражений на Украине прямо сейчас испытывается оружие, которое должно прийти на смену легендарной советской снайперской винтовке СВД. Речь идет о новых винтовках СВЧ-54 (снайперская винтовка Чукавина). Бойцы, имевшие дела с новым оружием, рассказали газете ВЗГЛЯД о его особенностях и отличиях.

Фото: kalashnikovgroup.ru kalashnikovgroup.ru

Силы специальных операций (ССО) России получили партию снайперских винтовок Чукавина для проверки их в боевых условиях на Украине. Некоторое время назад СМИ уже сообщали об этом факте. Кроме того, известно, что госиспытания СВЧ-54 завершились в 2021 году.

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По замыслу, новая винтовка должна заменить знаменитую снайперскую винтовку Драгунова (СВД), стоящую на вооружении с 1963 года. Именно этот классический образец не так давно лично проверил президент России Владимир Путин, посетивший центр по подготовке мобилизованных.

Однако 80 лет в строю даже для винтовки - срок, за который можно состариться по целому ряду параметров. Создание снайперского оружия в мире не стоит на месте - и в том числе поэтому в России появился новый образец данного класса, винтовка СВЧ-54.

Строго говоря, если рассмотреть характеристики и возможности этих винтовок, они не являются в полном смысле снайперскими. Скорее это оружие улучшенного боя или повышенной точности. Оно применяется в обычных пехотных подразделениях.

На Западе даже придумали специальное название меткого стрелка, которого вооружают подобными самозарядными винтовками - marksman. Применение этих стрелков в ходе общевойскового боя отработано и эффективно. Они могут работать как по задачам командира подразделения, выбивая опасные цели на поле боя, так и принимать участие в бою наравне с другими бойцами. Именно поэтому оружие марксмена должно отличаться определенной универсальностью. В США, в частности, для этих целей применялись автоматические штурмовые винтовки, оснащенные оптическим прицелом. В СССР был принят на вооружение СВД.

Зачем решили сменить СВД?

К сожалению, в Советской Армии, а потом и в российской вопрос применения снайперов в общевойсковом бою был не на первом месте. В пехоте в советское время на должность снайпера просто назначали по списку, такого специалиста не готовили особым образом. Возможно, именно поэтому инициатором разработки новой винтовки выступило не Минобороны, а сам производитель - Концерн Калашникова. При создании винтовки Чукавина разработчики постарались устранить недостатки СВД, прежде всего в эргономике. В пору создания СВД этим вопросам уделялось не много внимания. Главными определяющими качествами оружия были его ТТХ, простота и надежность.

Унификация при производстве с автоматом Калашникова, что было хорошо для массового производства винтовки, в итоге породила ряд недостатков. Не только длинный ствол, но и компоновка винтовки приводили к сильной отдаче. А это, в свою очередь, оказывало влияние на такой фактор, как восстанавливаемость (время, необходимое на восстановление изображения в прицеле и повторное прицеливание).

Кроме того, пользователи негативно отзывались и о большой длине СВД, которую за это называли «весло». Попытки модернизации СВД показали невозможность использования разнообразной современной оптики, поскольку у СВД, как и автоматов Калашникова, прицелы крепятся на боковую планку, которая позволяет крепить на нее одни и те же оптические прицелы. Эта особенность также влияет на восстанавливаемость точки прицеливания, так как не дает абсолютного восстановления прицельной линии. Современное оружие марксмана предполагает использование на одной винтовке стволов разных калибров. На СВД такой возможности не было.

Конструктивные особенности

Все это было в конечном итоге стало поводом для инициативы по созданию новой винтовки, которая бы стала максимально универсальным оружием, позволяющим вести бой в самых разных ситуациях. Отсутствие госзаказа, скорее всего, подтолкнуло Концерн к созданию оружия, которое ориентировано не только на отечественного потребителя. Даже внешне винтовка Чукавина сильно напоминает американскую AR-10.

Также винтовка имеет телескопический приклад с регулировкой «щеки», а по всей длине ствольной коробки расположена планка Пикатинни, которая позволяет установить на винтовку любой прицел и другое навесное оборудование.

Ствол, ствольная коробка и приклад расположены на одной линии, что уменьшает подбрасывание оружия и улучшает восстанавливаемость. Рукоятка перезаряжания СВЧ находится слева, что позволяет удобно взводить затвор в положении лежа.

Автоматика винтовки аналогична автоматике СВД - то есть имеет полуавтоматическую конструкцию с малым ходом поршня. Автоматика осуществляется за счет отвода части пороховых газов из канала ствола в газовую камору.

Винтовка Чукавина разработана по гардинной схеме. В роли гардины выступает длинная полоса толщиной около 10 мм, изнутри которой выполнены направляющие, по которым перемещается затворная рама с затвором, которые движутся в верхней части винтовки. На шине жестко закреплен вкладыш, через который крепится ствол. Гардина является несущей и принимает на себя всю нагрузку. На нее устанавливаются остальные элементы оружия. Идея компоновки СВЧ по гардинной схеме позаимствована от малогабаритного автомата Драгунова, который был создан в рамках конкурса «Модерн».

Достоинством винтовки является то, что она может производиться в трех модификациях под разные патроны. Архитектура винтовки позволяет путем незначительных переделок перевести винтовку из классической компоновки в компоновку бул-пап. За счет применения композитных материалов у СВЧ удалось добиться снижения веса винтовки до 4, 2 кг. Но СВД без прицела на 200 граммов легче.

Пользователи отмечают удобство винтовки, так ручной газовый регулятор и предохранитель расположены в интуитивно удобном месте. Винтовку удобно чистить.

Снайперскую винтовку Чукавина Концерн Калашников представил на выставке Армия 2017. После этого прошло пять лет. По сведениям газеты ВЗГЛЯД, все это время шла доработка винтовки - разработчики никак не могли добиться устойчивых показателей в кучности боя, а также надежной работы частей и механизмов. Можно предположить, что на показатели кучности боя повлияло то, что ствол СВЧ составляет всего 410 мм (у СВД его длинна 550 мм). И этот показатель, как правило, является определяющим в результатах стрельбы. Только то, что винтовку с пятого раза удалось вывести на государственные испытания, говорит о многом.

Чем лучше?

По идее, новое оружие должно быть по основным параметрам лучше, чем старое. Однако сравнивая тактико-технические характеристики СВД и СВЧ можно отметить, что прицельная дальность с механическим прицелом у этих винтовок одинакова и составляет 1200 метров. Конечно, стрелок редко работает на предельных дистанциях, рабочая дистанция не превышает 500-600 метров. И тем не менее, потребность дальнего выстрела может возникать.

Второй важный показатель - рассеивание. У СВЧ на дальности 100 метров оно не превышает 30 мм. А у СВД тот же показатель даже для среднего стрелка составляет 3 см по высоте и 2, 1см по боковому направлению. У опытных стрелков этот показатель составляет по высоте 1,3 см., а по боковому направлению 1, 4 см.

По сути, в сухом остатке остается то, что отдача у СВЧ меньше. Как рассказали газете ВЗГЛЯД бойцы спецподразделений, испытывавшие СВЧ, впечатление от винтовки СВЧ такое, словно стреляешь патроном меньшего калибра. Восстанавливаемость при этом, безусловно, лучше, чем у СВД. СВЧ короче (995 см против 1225 у СВД) и удобнее, эргономичнее - что в общевойсковом бою является немаловажным фактором.

СВД отличает высокая надежность. Пока сложно сказать, как покажет себя в этом смысле СВЧ - но боец, который работает с данной винтовкой уже полтора года, рассказал газете ВЗГЛЯД, что все это время нареканий к данному оружию у него не было.

Иначе говоря, по ряду важных параметров старушка СВД не уступает винтовке Чукавина. Иностранцы покупать винтовку не торопятся. Хотя ряд авторитетных иностранных экспертов оценили СВЧ высоко. По мнению известного американского специалиста Ларри Виккерса, «СВЧ позволит России получить новое поколение снайперских винтовок... Крутое оружие, мне понаравилось».