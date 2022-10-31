Военный ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, как его истязали и пытались казнить украинские военные в плену. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Leo Correa/AP Leo Correa/AP

По данным следствия, старшина попал в плен в марте в Мариуполе. Украинские военные захватили его в городе. Военнослужащего избили битой, сломав ребра и левую руку, а затем посадили в помещение без окон на заводе им. Ильича. Затем к старшине приехал украинский военнослужащий Дмитрий Евган и потребовал от того довезти на машине в ДНР группу диверсантов, которые собирались там подорвать артиллерийский склад. Когда солдат отказался это сделать, то получил удары штык-ножом в голову, шею, спину, плечо.

После нападения мужчина двое суток пролежал без движения, затем украинские военные вынесли его на улицу. Вскоре старшина попытался сбежать, но его поймали. Через несколько дней украинские войска покинули эту зону, а его спасли и освободили бойцы ДНР.

Отмечается, что Евган задержан и признал вину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по несколькими статьями УК ДНР.