ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

Украинские боевики в понедельник утром, 31 октября, обстреляли Алчевск из реактивной системы залпового огня HIMARS. По городу выпустили две ракеты, сообщают в представительстве ЛНР в СЦКК.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что воздушная тревога объявлена в Киеве и двенадцати областях Украины.