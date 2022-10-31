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33 минуты назад

ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

Свободная пресса

Украинские боевики в понедельник утром, 31 октября, обстреляли Алчевск из реактивной системы залпового огня HIMARS. По городу выпустили две ракеты, сообщают в представительстве ЛНР в СЦКК.

ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что воздушная тревога объявлена в Киеве и двенадцати областях Украины.

В частности, тревога звучит в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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