ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

Украинские боевики в понедельник утром, 31 октября, обстреляли Алчевск из реактивной системы залпового огня HIMARS. По городу выпустили две ракеты, сообщают в представительстве ЛНР в СЦКК.
Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что воздушная тревога объявлена в Киеве и двенадцати областях Украины.
В частности, тревога звучит в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.