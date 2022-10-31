СМИ: в армии США наблюдается нехватка новобранцев

Соединенные Штаты столкнулись с общенациональной проблемой, которая заключается в том, что в армии впервые с 70-х годов отмечается нехватка новобранцев, сообщает Fox Carolina.

По данным телеканала, в связи с недобором американская армия предпринимает попытки поднять престиж службы. Так, командование планирует ввести льготы для военных в запасе и проиндексировать зарплату на уровень инфляции.

Как заявил представитель Минобороны, в армии наступил кризис кадров, а люди не хотят добровольно идти в ряды вооруженных сил. Это грозит тем, что программа по перевооружению окажется под угрозой, так как от военно-промышленного комплекса США ожидают поставок оружия многие страны.