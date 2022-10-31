СМИ: Ядерное оружие разместят у границ России

Финляндия готова разместить ядерное оружие, если страну примут в Североатлантический альянс, сообщает Newsweek со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

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Как заявили источники в военном ведомстве Финляндии, никаких ограничений на размещение баз НАТО не планируется.

Собеседники издания утверждают, что глава МИД Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен в июле взяли на себя обязательство не вводить никаких ограничений или «национальных оговорок» на размещение ядерного оружия, если заявка Хельсинки о приёме в Альянс будет удовлетворена.

Таким образом, в случае вступления Финляндии в НАТО, Североатлантический альянс сможет не только перевозить ядерное оружие через территорию республики, но и размещать его в этой стране.