Боец «группы Вагнера» сообщил о стягивании сил к Артемовску

«Группа Вагнера» стягивает силы к городу Артемовск. Об этом РИА Новости сообщил один из бойцов группировки «Бахмут» (украинское название Артемовска — прим. «Ленты.ру»).

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По его словам, сейчас группы при активной поддержке артиллерии выдвигаются в сторону лесополос для зачистки уничтожения диверсионных групп, а также обнаружения неразминированных участков. При этом украинские военные также отвечают артиллерийским огнем и используют ударные беспилотники.