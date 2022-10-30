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32 минуты назад

РИА Новости: "Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску

Газета.Ru

«Группа Вагнера» стягивает силы к Артемовску (украинское название Бахмут), сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова одного из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут».

"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артемовском) для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп», — рассказал военный, добавив, что это необходимо для дальнейшего наступления на город.

Солдат уточнил, что продвижение сил на бахмутовском направлении обеспечивается с помощью артиллерии. По его словам, Вооруженные силы Украины пытаются сорвать продвижение ответным артиллерийским огнем и ударными беспилотниками.

Ранее представитель группировки «Бахмут» частной военной компании «Вагнер» заявил, что бойцы подразделения захватили немецкий пулемет времен Второй мировой войны — MG 42. По его словам, пулемет был найден на позициях ВСУ.

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