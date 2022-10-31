ВС Норвегии повысят уровень готовности

Вооруженные силы Норвегии с 1 ноября повысят уровень готовности в связи с конфликтом на Украине, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Об этом сообщает ТАСС.

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"Важнейшей задачей вооруженных сил является сохранение мира и обеспечение безопасности, предотвращение конфликтов. Чтобы решить эту задачу, мы должны адаптировать нашу деятельность к ситуации, в которой мы находимся", – заявил он.

Премьер-министр подчеркнул, что из-за ситуации на Украине страны НАТО должны быть более бдительными.

"Мы должны повысить (уровень) готовности в нашей стране", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Норвегия ввела новый пакет санкций против России, в который вошли 30 граждан страны и семь отечественных организаций.

В частности, санкции ввели в отношении организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.