ВС Норвегии повысят уровень готовности

Вооруженные силы Норвегии с 1 ноября повысят уровень готовности в связи с конфликтом на Украине, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Об этом сообщает ТАСС.
"Важнейшей задачей вооруженных сил является сохранение мира и обеспечение безопасности, предотвращение конфликтов. Чтобы решить эту задачу, мы должны адаптировать нашу деятельность к ситуации, в которой мы находимся", – заявил он.
Премьер-министр подчеркнул, что из-за ситуации на Украине страны НАТО должны быть более бдительными.
"Мы должны повысить (уровень) готовности в нашей стране", – добавил он.
Ранее сообщалось, что Норвегия ввела новый пакет санкций против России, в который вошли 30 граждан страны и семь отечественных организаций.
В частности, санкции ввели в отношении организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.