В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
8 минут назад

«Байрактары» оснастят ракетами «воздух-воздух»

Елена Прошина

Турецкая компания Baykar планирует оснастить свои ударные беспилотники ракетами «воздух-воздух», рассказал ее гендиректор Халук Байрактар. Об этом пишет Daily Sabah.

«Байрактары» оснастят ракетами «воздух-воздух»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гендиректор подчеркнул, что в ближнесрочной перспективе беспилотники модификаций «ТБ2» и «Акынджы» получат ракеты. По его словам, после модернизации они смогут противостоять не только дронам, но и самолетам противника.

Байрактар пояснил, что в настоящее время идут испытания аппаратов, оснащенных новым вооружением.

По данным издания, ранее представители компаний Baykar и Roketsan подписали контракт о поставках зенитных ракет Sungur.

По мнению автора статьи, оснащение турецких беспилотников этими ракетами якобы позволит создать относительно недорогое средство воздушного патрулирования, предназначенное для уничтожения вражеских вертолетов и дронов.

Обозреватель пояснил, что в настоящее время украинским военным изрядно досаждают дроны-камикадзе. Они вынуждены посылать на их перехват истребители, что экономически и стратегически невыгодно.

По оценке турецких экспертов, беспилотники-камикадзе «медленные, шумные, летят на малой высоте». Это якобы сделает их легкой мишенью для модернизированных «Байрактаров».

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители