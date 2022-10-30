«Байрактары» оснастят ракетами «воздух-воздух»

Турецкая компания Baykar планирует оснастить свои ударные беспилотники ракетами «воздух-воздух», рассказал ее гендиректор Халук Байрактар. Об этом пишет Daily Sabah.

Гендиректор подчеркнул, что в ближнесрочной перспективе беспилотники модификаций «ТБ2» и «Акынджы» получат ракеты. По его словам, после модернизации они смогут противостоять не только дронам, но и самолетам противника.

Байрактар пояснил, что в настоящее время идут испытания аппаратов, оснащенных новым вооружением.

По данным издания, ранее представители компаний Baykar и Roketsan подписали контракт о поставках зенитных ракет Sungur.

По мнению автора статьи, оснащение турецких беспилотников этими ракетами якобы позволит создать относительно недорогое средство воздушного патрулирования, предназначенное для уничтожения вражеских вертолетов и дронов.

Обозреватель пояснил, что в настоящее время украинским военным изрядно досаждают дроны-камикадзе. Они вынуждены посылать на их перехват истребители, что экономически и стратегически невыгодно.