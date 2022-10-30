Названо имя временного сменщика генерала Лапина

Руководителем группировки «Центр» в зоне в зоне вооруженного конфликта на Украине временно назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Эти обязанности он будет исполнять на время отпуска командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина. Имя сменщика назвал URA.RU источник в Минобороны.

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Ранее такую информацию опубликовали несколько Telegram-каналов, в том числе корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. Комментируя их сведения, собеседник издания подчеркнул, что Лапин вернется к исполнению боевых задач во главе «Центра» после отпуска, приказа о его отстранении не было.