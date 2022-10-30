Лондон отказался от строительства нового флагмана для флота

Правительство Великобритании приняло решение отказаться от постройки нового флагмана для флота на фоне мер по стабилизации экономики. Об этом пишет Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил в 2021 году, что ведомство планирует заказать постройку нового флагмана для флота. Стоимость проекта должны была составить порядка 250 млн фунтов стерлингов.

Уоллес подчеркнул, что корабль будет построен в рамках Национальной стратегии судостроения, станет «жемчужиной» ВМФ. Кроме того, он будет использоваться в качестве своего рода посольства для продвижения дипломатических и экономических интересов Лондона в прибрежных городах по всему миру.