Минобороны раскрыло детали атаки дронов на порт Севастополя

Специалисты Минобороны подняли на поверхность обломки морских автономных аппаратов, применявшихся при атаке на российские корабли на внутреннем и внешнем рейде Севастополя. Об этом пишет ведомство в своем официальном Telegram-канале.

В Минобороны отметили, что после отражения атаки на задействованные для обеспечения безопасного коридора в рамках «продуктовой сделки» корабли ЧФ были найдены и подняты обломки морских дронов.

Уточняется, что представители ведомства, совместно с экспертами других государственных служб, провели экспертизу навигационных модулей канадского производства, которые были установлены на потопленных в результате отражения атаки аппаратах.

В результате исследования было установлено, что запуск морского беспилотного аппарата осуществлялся с побережья в районе Одессы. Далее дроны двигались по «зерновому коридору», затем направились к Севастополю.

По данным экспертов, аппараты могли быть запущены с борта одного из сухогрузов, зафрахтованным Киевом для вывоза сельхозпродукции.