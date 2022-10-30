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22 минуты назад

Опубликована карта боевых действий на Украине

Lenta.ru

Минобороны России продемонстрировало новую карту боевых действий на Украине на 30 октября. Запись брифинга появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Опубликована карта боевых действий на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

В брифинге официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об отражении атак на четырех направлениях — краснолиманском, николаево-криворожском, купянском и южно-донецком. На каждом из них Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. В общей сложности на этих участках российские военные уничтожили около 580 солдат ВСУ. Помимо этого, были подбиты десятки единиц техники противника.

Как уточнил Конашенков, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе Беляевки в Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах. Кроме того, в городе Очакове в Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.

По обновленным данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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