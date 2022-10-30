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38 минут назад

Российские войска вышли к Павловке в ДНР

Илья Родин

Российские штурмовые отряды в ходе наступления на Южно-Донецком направлении продвинулись в глубину обороны противника на три километра. При этом они вышли к южным окраинам села Павловка в ДНР, пишет Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

Российские войска вышли к Павловке в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этом направлении российские войска заняли ряд опорных пунктов и господствующих высот, уничтожили противника в районе села Новомихайловка и поселка городского типа Владимировка.

Потери ВСУ составили порядка 100 солдат и офицеров, 11 единиц разнообразной военной техники. Были захвачены в плен шесть украинских военнослужащих.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили в различных районах республики самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 ВВС Украины.

Армия,Минобороны России,
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