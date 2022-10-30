Российские войска вышли к Павловке в ДНР

Российские штурмовые отряды в ходе наступления на Южно-Донецком направлении продвинулись в глубину обороны противника на три километра. При этом они вышли к южным окраинам села Павловка в ДНР, пишет Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

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На этом направлении российские войска заняли ряд опорных пунктов и господствующих высот, уничтожили противника в районе села Новомихайловка и поселка городского типа Владимировка.

Потери ВСУ составили порядка 100 солдат и офицеров, 11 единиц разнообразной военной техники. Были захвачены в плен шесть украинских военнослужащих.