В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
25 минут назад

Украина попросила США надавить на Израиль из-за поставок оружия

Lenta.ruиещё 2

Киев обратился к Вашингтону с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы он предоставил Украине военную помощь. Об этом заявил украинский посол Евгений Корнийчук изданию The Hill.

Украина попросила США надавить на Израиль из-за поставок оружия
Фото:  Baz Ratner / Reuters Baz Ratner / Reuters

По мнению посла, США являются единственной страной, к которой прислушивается Израиль. Авторы материала отмечают, Корнийчук регулярно встречается с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет «секретным оружием» в борьбе за смену настроений в Израиле относительно военной поддержки Украины.

Кроме того, украинская сторона хочет, чтобы Вашингтон более тщательно проверил соблюдение Израилем антироссийских санкций. В статье отмечается, что помощник главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг еще в мае встретилась с израильскими чиновниками и предпринимателями, чтобы напомнить им о введенных против Москвы ограничениях.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не может поставить Украине свои системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за секретов, которые не должны попасть не в те руки.

Армия,В мире,Томас Найдс,Евгений Корнийчук,Ицхак Герцог,Казначейство США,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители