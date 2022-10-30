В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
17 минут назад

ПВО России уничтожили два украинских вертолета и самолет Су-25 в ДНР

Lenta.ru

Российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8. Помимо этого, был сбит еще украинский самолет Су-25 в ДНР. Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ПВО России уничтожили два украинских вертолета и самолет Су-25 в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, российские средства ПВО сбили вертолеты и один самолет в ДНР. В частности, два Ми-8 были ликвидированы вблизи Кировска и Константиновки, а самолет — в районе Никольского.

Ранее российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций войск ВСУ в Николаевской области. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен в районе города Очакова.

В субботу, 29 октября, российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29 под Николаевом. Как отмечал Конашекнов, истребительная авиация сбила самолет в Николаевской области. Его заметили рядом с селом Пришиб. 25 октября в этом же районе был ликвидирован еще один самолет МиГ-29.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители