Минобороны доложило о потерях ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении огнем артиллерии уничтожили более 60 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких потерях противника доложил в понедельник, 31 октября, журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что также удалось уничтожить танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля ВСУ.