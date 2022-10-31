Минобороны доложило о потерях ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении огнем артиллерии уничтожили более 60 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких потерях противника доложил в понедельник, 31 октября, журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель ведомства уточнил, что также удалось уничтожить танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля ВСУ.
Также Конашенков отметил, что на купянском направлении российские военные нанесли поражение двум ротным тактическим группам противника.