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26 минут назад

Минобороны доложило о потерях ВСУ на донецком направлении

Lenta.ruиещё 1

Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении огнем артиллерии уничтожили более 60 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких потерях противника доложил в понедельник, 31 октября, журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны доложило о потерях ВСУ на донецком направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель ведомства уточнил, что также удалось уничтожить танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля ВСУ.

Также Конашенков отметил, что на купянском направлении российские военные нанесли поражение двум ротным тактическим группам противника.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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