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55 минут назад

Российские военные поразили узел связи и центр подготовки ВСУ

Москва24иещё 3

Российская авиация при поддержке артиллерии нанесла удар по узлу связи, арсеналу и центру подготовки Вооруженных сил Украины в Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные поразили узел связи и центр подготовки ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России" телеграм-канал "Минобороны России"

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также был поражен центр подготовки сил специальных операций ВСУ. Также российские военные уничтожили 68 артиллерийских подразделений, живую силу и технику противника в 189 районах.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в ближайшее время ВСУ могут предпринять попытку широкомасштабного наступления на регион. По его данным, Киев стягивает войска, в том числе силы наемников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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