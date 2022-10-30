Энергодар обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре

В Запорожской области украинские войска нанесли удар по энергетическим объектам. В результате Энергодар остался без света, рассказал в своем Telegram-канале глава горадминистрации Александр Волга.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Волга отметил, что в результате атаки повреждены линии электропередач. На место выехали сотрудники экстренных служб.

По его словам, идет переключение на резервные линии, в скором времени электроснабжение будет восстановлено.

Ранее Волга сообщил, что ВСУ нанесли удар по техническому парку коммунального предприятия «Проминь». В результате обстрела никто не пострадал.