Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими войсками за Песками

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины за Песками и продолжают развивать наступление. Об этом стало известно «Русской весне».

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Отмечается, что армия России смогла закрепиться севернее населенного пункта, на южных окраинах Водяного.

В материале говорится, что 1-я Славянская бригада наносит удары по украинской бронетехнике, в частности, за последние дни в районе уничтожены несколько боевых машин пехоты (БМП) и бронемашин НАТО.