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27 минут назад

Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими войсками за Песками

Lenta.ruиещё 1

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины за Песками и продолжают развивать наступление. Об этом стало известно «Русской весне».

Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими войсками за Песками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что армия России смогла закрепиться севернее населенного пункта, на южных окраинах Водяного.

В материале говорится, что 1-я Славянская бригада наносит удары по украинской бронетехнике, в частности, за последние дни в районе уничтожены несколько боевых машин пехоты (БМП) и бронемашин НАТО.

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Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку широкомасштабного наступления на регион в ближайшее время. По его словам, украинские войска готовятся к боевым действиям и могут попытаться атаковать.

Армия,Кирилл Стремоусов,НАТО,
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