Рогов: Киев мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области

"Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", — считает Рогов.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области заявил, что 29 октября в 12.25 произошел взрыв на алюминиевом комбинате в городе Запорожье. По его словам, на территории завода базировались иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.