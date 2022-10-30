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1 час назад

Рогов: Киев мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области

Газета.Ru

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно в регион. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов: Киев мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области
Фото: Телеграм-канал «Владимир Рогов»Телеграм-канал «Владимир Рогов»

"Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", — считает Рогов.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области заявил, что 29 октября в 12.25 произошел взрыв на алюминиевом комбинате в городе Запорожье. По его словам, на территории завода базировались иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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