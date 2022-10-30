В ДНР рассказали об уязвимости HIMARS

«Конечно, Caesar не менее уязвим в смысле контрбатарейной борьбы, чем другие артсистемы. И также эти САУ несут потери как от нашего огня, так и по причине банальных поломок. Но сказать, что этих САУ противник теряет больше, чем каких-то других, и они вовсе исчезли с поля боя, было бы преувеличением», — заявил военный.