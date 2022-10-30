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29 минут назад

В ДНР заявили, что ВСУ вынуждены отводить реактивную артиллерию и ПВО из-за потери позиций

Газета.Ru

Депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что ВСУ вынуждены отводить реактивную артиллерию и ПВО из-за потери позиций на фронте.

В ДНР заявили, что ВСУ вынуждены отводить реактивную артиллерию и ПВО из-за потери позиций
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения. Что и делается ВФУ [вооруженными формированиями Украины - "Газета.Ru"]", - указано в сообщении.

Ранее воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и двух других областях Украины. Вооруженные силы России стали 10 октября наносить удары по инфраструктуре Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Армия,Владимир Путин,
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