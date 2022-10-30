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35 минут назад

Стремоусов: ВСУ могут предпринять попытку масштабного наступления на Херсонскую область

Газета.Ruиещё 8

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на регион. Об этом сообщает РИА Новости.

Стремоусов: ВСУ могут предпринять попытку масштабного наступления на Херсонскую область
Фото: Телеграм-канал «Кирилл Стремоусов»Телеграм-канал «Кирилл Стремоусов»

По его словам, ВСУ могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время, украинская сторона стягивает войска, в число которых, как утверждает Стремоусов, входит множество наемников. "Но наша армия тоже стягивает силы", — заявил он.

Он добавил, что на данный момент ситуация на линии фронта находится под контролем, выстроено несколько линий эшелонированной обороны. Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно в регион. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Кирилл Стремоусов,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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