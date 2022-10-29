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9 минут назад

Разведка Украины устанавливает причастность украинской компании к созданию иранских дронов

Газета.Ru

В разведке Украины заявили, что специалистам нужно выяснить, как в «иранском дроне» оказался компонент украинского производства. Об этом сообщает телеканал 5.ua со ссылкой на представителя Главного управления разведки министерства обороны Украины.

В иранских дронах нашли компонент украинского производства
Фото: газета.ругазета.ру

«В иранском дроне нашли компонент украинского производства, а также других стран. Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства», — сказал собеседник телеканала.

Ранее в очередной раз постпред России при ООН Василий Небензя заявлял на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, что Россия категорически отвергает утверждения о том, что российские военные используют иранские беспилотники в ходе спецоперации на Украине.

NYT: Израиль предоставил Киеву данные для борьбы с иранскими дронами

До этого иранский постоянной представитель при ООН Амир Саид Иравани сообщал, что Иран категорически отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в специальной военной операции на Украине.

При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал появившуюся информацию в американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.

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