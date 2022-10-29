В иранских дронах нашли компонент украинского производства

В разведке Украины заявили, что специалистам нужно выяснить, как в «иранском дроне» оказался компонент украинского производства. Об этом сообщает телеканал 5.ua со ссылкой на представителя Главного управления разведки министерства обороны Украины.

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«В иранском дроне нашли компонент украинского производства, а также других стран. Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства», — сказал собеседник телеканала.

Ранее в очередной раз постпред России при ООН Василий Небензя заявлял на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, что Россия категорически отвергает утверждения о том, что российские военные используют иранские беспилотники в ходе спецоперации на Украине.

До этого иранский постоянной представитель при ООН Амир Саид Иравани сообщал, что Иран категорически отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в специальной военной операции на Украине.