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40 минут назад

Главы двух российских регионов сообщили о выполнении мобилизационного задания

Lenta.ruиещё 2

Власти двух российских регионов — Воронежской области и Республики Татарстан — сообщили о завершении выполнения задания, данного в рамках частичной мобилизации. Об этом заявили губернатор Александр Гусев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Главы двух российских регионов сообщили о выполнении мобилизационного задания
Фото: ТАССТАСС

«Воронежская область завершила выполнение задания, которое ей было доведено в рамках частичной мобилизации», — нависал Гусев в своем Telegram-канале.

Аналогичное заявления на встрече с кабмином сделал Минниханов.

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«Задача по дополнительному укомплектованию войск резервистами в количестве 300 тысяч человек выполнена. В нашей республике доведенное Министерством обороны задание по мобилизации граждан также выполнено», — сказал он.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

Глава Минобороны также заявил, что добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.

Армия,СВО,Рустам Минниханов,Александр Гусев,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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